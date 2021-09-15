Присутність Мессі, Неймара і Мбаппе не злякала українського гравця Едуарда Соболя, тому той записав до свого активу результативну дію.

Едуард Соболь асистував у матчі проти ПСЖ / Фото з відкритих джерел

ПСЖ очікувано вийшов вперед, а голом відзначився Еррера. Втім, Брюгге це не зламало, а тому бельгійці зрівняли ситуацію на табло вже за 11 хвилин.

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Едуард Соболь отримав пас на лівому фланзі та чудово прострілив у штрафний майданчик Кейлора Наваса. Там м'яч знайшов Ванакена, який вразив кіпера парижан. Результативний пас в активі гравця збірної України!

До слова, у групі А команда Соболя, окрім ПСЖ, буде протистояти ще англійському Манчестер Сіті та німецькому РБ Лейпциг.

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