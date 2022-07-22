Офіційний сайт Ліверпуля повідомляє про відхід із життя Девіда Мурса – колишнього власника клубу й голови правління у 1991-2007 роках. Девід Мурс помер у віці 76 років – всього через кілька тижнів після того, як померла його дружина Мардж, з якою він прожив 39 років.

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Сім'я Мурсів володіла контрольним пакетом акцій Ліверпуля протягом 50 років. Цікаво, що сер Джон Мурс – дядько Девіда Мурса, засновник імперії роздрібної торгівлі Littlewoods – двічі обіймав посаду голови правління Евертона у 1960-х і 1970-х роках.

Девід Мурс разом із довіреним виконавчим директором Ріком Паррі керував вступом Ліверпуля до новоствореної Прем’єр-ліги в 1992 році. Саме він доклав зусиль до призначення на пост головного тренера мерсисайдців Роя Еванса, Жерара Ульє та Рафаеля Бенітеса. За 16 років роботи Девіда Мурса "червоні" виграли 10 трофеїв, включно з Кубком УЄФА-2001 та Лігою чемпіонів-2005.

Швидке фінансове зростання англійського футболу на початку 2000-х років змусило Мурса дійти висновку, що Ліверпуль потребує зовнішніх інвестицій. Після продажу контрольного пакету акцій Девід залишався почесним президентом клубу.

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