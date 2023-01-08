Колишній нападник збірної Бразилії (38 матчів, 20 голів) помер у віці 68 років. Минулої осені у нього діагностували рак кишківника, повідомляє Globo. До слова, ця ж хвороба стала причиною смерті Пеле.

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Роберто де Олівейра мав прізвизько Динаміт через свій вибуховий дебют за Васко да Гама. У його випадку воно виявилося пророчим. Форвард зіграв за Васко 1110 матчів, у яких забив 708 голів. Динаміт допоміг команді виграти чемпіонат Бразилії та 5 разів тріумфувати в чемпіонаті Каріоки. У складі збірної Бразилії став найкращим бомбардиром команди на ЧС-1978 (3 голи) і Копа Амеріка-1983 (3 голи).

Окрім того, Динаміт випробував свої сили у Європі, проте його період в Барселоні не можна назвати успішним. Бразилець зіграв за каталонський клуб лише кілька матчів, у яких відзначився двома голами, та повернувся на батьківщину.

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