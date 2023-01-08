Камерунський футболіст Модест Мбамі помер від серцевого нападу. Йому було лише 40 років, повідомляє Sportal.rs.

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Нагадаємо, півзахисник розпочав професіональну кар'єру у французькому Седані у 2000 році. Найбільшої слави зазнав у ПСЖ та Марселі, за які виступав згодом. Встиг пограти також за іспанську Альмерію, китайський Чанчунь Ятай, саудівський Аль-Іттіхад, колумбійський Мільйонаріос та французький Гавр, в якому і повісив бутси на цвях у 2015-му.

У 2000 році став переможцем Олімпіади у складі збірної Камеруну. Він також має срібну медаль Кубка конфедерацій 2003 року. У 2019-му відхилив пропозицію стати тренером збірної.

Мбамбі знайомий і українським уболівальникам – у 2009 році він з Марселем поступився Шахтарю у першому матчі 1/4 фіналу Кубка УЄФА. До слова, у цьому сезоні Шахтар став тріумфатором євротурніру, у фіналі здолавши Вердер.

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