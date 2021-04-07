Колишній оборонець іспанських Алькояно, Леванте та мадридського Реала Антоніо Кальпе відійшов у вічність. Йому був 81 рік.

Серце уродженця Валенсії перестало битися 7 квітня, повідомляє офіційний сайт Леванте.

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Кальпе розпочав ігрову кар'єру в скромному Алькояно в 1959 році. За три роки він перебрався до складу "жаб" і допоміг левантійцям вперше в історії піднятися до Прімери. У 1965-му Кальпе забрав Реал, із яким оборонець досягнув найбільших успіхів і став частиною Мадридського Йе-йе – покоління, що домінувало на Піренеях і в Європі.

Він тричі став чемпіоном Іспанії, здобув Кубок країни та доклався до тріумфу в Кубку чемпіонів сезону 1965/66 (у фіналі з Партизаном не грав). Наприкінці кар'єри Кальпе повернувся до Леванте й допоміг землякам виграти Терсеру в кампанії 1972/73. Повісив бутси на цвях оборонець у 1975 році.

У 1981-му Антоніо Кальпе недовго тренував Леванте, за який виступав культовий Йохан Кройф, але не зміг покращити результати команди. Пізніше він працював у структурі "жаб" на різних посадах.

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