Сердце уроженца Валенсии перестало биться 7 апреля, сообщает официальный сайт Леванте.

Умер легендарный защитник Реала, который дважды выигрывал Кубок чемпионов с Пушкашем и Ди Стефано

Кальпе начал игровую карьеру в скромном Алькояно в 1959 году. Три года спустя он перебрался в состав "лягушек" и помог левантийцам впервые в истории подняться в Примеру. В 1965-м Кальпе забрал Реал, с которым защитник достиг наибольших успехов и стал частью Мадридского Йе-йе – поколения, доминировавшего на Пиренеях и в Европе.

Он трижды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок страны и приложился к триумфу в Кубке чемпионов сезона 1965/66 (в финале с Партизаном не играл). В конце карьеры Кальпе вернулся в Леванте и помог землякам выиграть Терсеру в кампании 1972/73. Повесил бутсы на гвоздь защитник в 1975 году.

В 1981-м Антонио Кальпе недолго тренировал Леванте, за который выступал культовый Йохан Кройф, но не смог улучшить результаты команды. Позже он работал в структуре "лягушек" на разных должностях.

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