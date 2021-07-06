Колишній нападник мадридського Атлетіко, Ов'єдо, Сарагоси, Мурсії Мігель Гонсалес Перес відійшов у вічність. Йому було 94 роки.

Серце уродженця Канарських островів перестало битися 6 липня, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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Гонсалес Перес захищав кольори мадридців у 1949-1960 рр. із перервою на сезон у складі Ов'єдо. З "матрацниками" він здобув 2 чемпіонських титули, виборов Кубок Іспанії, а також вивів Атлетіко в статусі капітана на дебютний матч Кубка європейських чемпіонів. У складі національної команди провів 15 матчів (2 голи).

Тренерська кар'єра Гонсалеса Переса була недовгою. Атлетіко він очолив на фініші сезону 1967/68 і пропрацював на Вісенте Кальдероні ще один сезон. Далі канарець без вагомих успіхів попрацював із Бетісом і Еркулесом.

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