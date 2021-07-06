Сердце уроженца Канарских островов перестало биться 6 июля, сообщает официальный сайт Атлетико.

Умер второй бомбардир в истории Ювентуса

Гонсалес Перес защищал цвета мадридцев в 1949-1960 гг. с перерывом на сезон в составе Овьедо. С "матрасниками" он завоевал 2 чемпионских титула, взял Кубок Испании, а также вывел Атлетико в статусе капитана на дебютный матч Кубка европейских чемпионов. В составе национальной команды провел 15 матчей (2 гола).

Тренерская карьера Гонсалеса Переса была недолгой. Атлетико он возглавил на финише сезона 1967/68 и проработал на Висенте Кальдероне еще один сезон. Далее канарец без весомых успехов поработал с Бетисом и Эркулесом.

История еврокубков. Ди Стефано: трижды продан, вечно золотой