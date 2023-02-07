У віці 46 років обірвалося життя відомого захисника Олександра Радченка, який виступав за низку провідних клубів України.

Причини смерті Радченка наразі невідомі. Трагічну новину повідомив колишній партнер Віктор Леоненко сайту FanDay.

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Радченко був вихованцем маірупольського футболу, а в 1997 році отримав запрошення перейти в Динамо Валерія Лобановського. Закріпитися у складі київського гранда не вдалося, хоча оборонець став чемпіоном та володарем Кубка України. Далі була оренда за Закарпаття і перехід в Дніпро, який виявився успішним. Радченко награв за дніпрян понад 120 матчів та регулярно отримував виклики до збірної України (загалом 17 поєдинків).

Догравав захисник у Кривбасі та Волині, бутси повісив на цвях у 2009-му. Після цього кілька років виступав експертом для різних видань.

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