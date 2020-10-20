Колишній голкіпер збірної Франції Бруно Мартіні помер у віці 58 років.

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12 жовтня його забрали до лікарні, знайшовши вранці на автостоянці тренувального центру Монпельє з серцевим приступом, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу. Після тижня у реанімації лікарям не вдалося його врятувати.

Нагадаємо, Мартіні народився у 1962 році. Першим професійним клубом в кар'єрі голкіпера у 1981 році став Осер, з яким він у сезоні 1993/94 здобув Кубок Франції. На клубному рівні встиг пограти також у Нансі і Монпельє. За збірну Франції виступав з 1987 по 1996 роки і взяв участь в чемпіонатах Європи 1992 і 1996 років (на останньому став бронзовим призером).

Після завершення ігрової кар'єри у 1999 році працював тренером воротарів у національній та юнацькій збірних Франції. Останнім місцем його роботи був футбольний клуб Монпельє.

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