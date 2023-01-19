Головним тренером збірної Польщі стане португальський фахівець Паулу Бенту, повідомляє Sport.tvp.pl.

Без Шевченка – у Польщі назвали трьох сильних тренерів, які можуть очолити збірну

Нагадаємо, тривалий час фаворитами на посаду головного тренера збірної Польщі називали швейцарця Владіміра Петковіча та Паулу Бенту. Останній проявив найбільше зацікавлення до роботи з "Білими орлами" і погодився включити у свій штаб польського фахівця. Португалець має неабиякий досвід роботи з національними командами – з 2010 по 2014-й він очолював Португалію, а з 2018 по 2022-й роки – Південну Корею.

Вже за тиждень, 25 січня, відбудеться засідання правління Польського футбольного союзу, на якому і буде представлено нового головного тренера збірної. До слова, свого часу одним з претендентів на вакантну посаду був Андрій Шевченко.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?