У збірну Польщі хочуть запросити тренера, який вже досягав успіхів на міжнародному рівні.

Збірна Польщі попрощалася з Чеславом Міхнєвічем. Місцева федерація не продовжила контракт з головним тренером і розпочала пошуки нової людини на посаду.

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Головними претендентами стали Ерве Ренар, Владімір Петковіч і Роберто Мартінес, повідомляє видання Meczyki з посиланням на журналіста Мацея Вонсовскі.

Андрій Шевченко в список не потрапив, хоча президент федерації є великим прихильником української легенди і, за чутками, вже розпочав переговори.

Петковіч 7 років успішно працював зі збірною Швейцарії, яку вивів у чвертьфінал Євро-2020. Мартінес втримував Бельгію на вершині рейтингу ФІФА та виграв бронзу на ЧС-2018. Ренар відомий якісною роботою з африканськими збірними, а на ЧС-2022 з Саудівською Аравією переграв Аргентину.

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