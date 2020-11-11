Встреча №9 в истории противостояния этих национальных команд. Где смотреть матч Украина – Польша онлайн? Встреча доступна к просмотру на портале oll.tv. Прямая трансляция также на каналах "Украина" и "Футбол 1". Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. "Бело-красные" выиграли первые 2 и последний бой против "сине-желтых", который состоялся на Евро-2016. Украина брала свое также трижды. Полное равновесие даже в разнице голов (9:9). Проверка резервов перед двумя решающими матчами Лиги наций. Поляки без Левандовски и еще нескольких игроков основы. Шевченко также должен думать о распределении сил.

Польша – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Отмечаем, что Лунин проведет первый матч за более чем 110 дней, а также сразу 7 легионеров с первых минут. Экспериментальным выглядит наш центр поля, где только Зинченко ранее был твердым игроком основы. На левом фланге обороны Михайличенко меняет Соболя, который играл против Германии и Испании. Возвращается в основу после 1:7 во Франции и Ефим Конопля. По сравнению с триумфальным матчем против Испании свои места в стартовом составе сохранили только 4 футболиста: Ярмоленко, Яремчук, Зубков и Макаренко.

У поляков новый капитан, и это довольно интересный выбор – Милик, не сыгравший ни одного матча за Наполи в сезоне из-за сорванного летом трансфера, зато забивший в предыдущем товарищеском матче "Кадры". Также Бженчек выпускает дуэт 22-летних дебютантов, обоих на правый фланг: Гумны из Аугсбурга сыграет защитника, а представитель второлигового Норвича Плахета – ближе к атаке. В целом состав еще более резервный, чем у нас, потому что только Клих и Гуральски выходили в основе на предыдущий официальный матч.

Польша: Скорупски – Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рибус – Плахета, Гуральски, Клих, Зелински – Милик, Пйонтек

Украина: Лунин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Коваленко, Макаренко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков