Збірна України дізналась, хто обслуговуватиме спаринг з національною командою Польщі.

Головним арбітром першого матчу за участі команди Шевченка у листопаді буде австрієць Мануель Шюттенгрубер, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Роланд Бранднер та Роланд Рідель. Роль четвертого арбітра буде виконувати Крістофер Ягер.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок – о 21:45.

Ще два поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в рамках Ліги націй: 14-го числа в Лейпцигу з Німеччиною, а 17-го в Люцерні зі Швейцарією.

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