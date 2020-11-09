Польша – Украина: товарищеский матч рассудит австрийская бригада арбитров
Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать спарринг с национальной командой Польши.
Главным арбитром первого матча с участием команды Шевченко в ноябре будет австриец Мануэль Шюттенгрубер, сообщает официальный сайт УАФ.
Состав сборной Украины на ноябрьские матчи пополнился еще двумя игроками
На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Роль четвертого арбитра будет выполнять Кристофер Ягер.
Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45.
Еще два поединка команда Андрея Шевченко проведет в рамках Лиги наций: 14-го числа в Лейпциге с Германией, а 17-го в Люцерне со Швейцарией.
Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро