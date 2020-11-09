Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать спарринг с национальной командой Польши.

Главным арбитром первого матча с участием команды Шевченко в ноябре будет австриец Мануэль Шюттенгрубер, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Роль четвертого арбитра будет выполнять Кристофер Ягер.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45.

Еще два поединка команда Андрея Шевченко проведет в рамках Лиги наций: 14-го числа в Лейпциге с Германией, а 17-го в Люцерне со Швейцарией.

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