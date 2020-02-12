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Не тільки Мілан розглядає Шевченка як потенційного тренера, – Циганик

12 лютого 23:02 1009 Читать на русском
Не тільки Мілан розглядає Шевченка як потенційного тренера, – Циганик
Андрій Шевченко / УАФ

Відомий журналіст Ігор Циганик зазначив, що Мілан – не єдиний клуб, який хоче бачити Андрія Шевченка головним тренером своєї команди.

"З'явилася інформація, що Андрій Шевченко може очолити Мілан. Вона має місце бути. Справа в тому, що Шевченко дуже добре зарекомендував себе в роботі зі збірною. На нього зараз є достатній попит.

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Точно можу сказати, що не тільки Мілан розглядає Андрія Миколайовича як потенційного головного тренера відразу після закінчення Євро-2020. У кількох клубах тренер нашої збірної в списку можливих коучів. Мілан – серед них.

Італійці вирішили, що з Піолі працювати не будуть. Тобто щось неймовірне повинно статися, щоб він залишився після закінчення сезону на посту головного тренера Мілана. Тому розглядається також і кандидатура Шевченка. Тим більше, ми знаємо про його близькі відносини з Паоло Мальдіні. Але сам Шевченко зараз зосереджений на тому, щоб вдало підготувати збірну України до чемпіонату Європи", – зазначив Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шевченко став фаворитом на посаду наставника Мілана після поразки "россонері" в міланському дербі від Інтера (2:4).

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Теги
Мілан Мілан Україна Україна Ігор Циганик Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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