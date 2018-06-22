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Польща – Сенегал: післяматчева прес-конференція Алью Сіссе

19 червня 22:11 404 Читать на русском
Польща – Сенегал: післяматчева прес-конференція Алью Сіссе
Алью Сіссе / Сенегал

Головний тренер збірної Сенегалу Алью Сіссе поділився враженнями після матчу ЧС-2018 проти команди Польщі.

"Складний матч, але ми знали заздалегідь, що він таким вийде. Польща – одна з найкращих команд Європи, але нам вдалося контролювати гру і тактично, і емоційно.

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Ми знали, як саме потрібно діяти, як закрити Лєвандовскі, як карати за помилки. Наприкінці ми витримали і здобули заслужений успіх. Не варто нас недооцінювати. Сенегал – сильна збірна.

До нас всі африканські команди свої матчі програли, і я думаю, що вся Африка сьогодні нами пишається. Нехай наша перемога стане прикладом для інших.

16 років тому Сенегал почав з перемоги над Францією і дійшов до чвертьфіналу. Хороший знак, що ми теж почали з трьох очок. Зараз відпочинемо і будемо готуватися до наступної гри. Перемога дуже приємна, але ніякої ейфорії, ясна річ, немає. Матч з Японією буде не менш важким і важливим", – цитує Сіссе sport-express.ru.

ЧС-2018 1 тур

Польща - Сенегал: Вівторок 19 червня 2018

Польща
Матч завершено
1 : 2
Сенегал
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ЧС 2018 Польща - Сенегал Алью Сіссе Алью Сіссе Сенегал Сенегал
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