Польша - Сенегал Послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе

Главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе поделился впечатлениями после матча ЧМ-2018 против команды Польши.

"Сложный матч, но мы знали заранее, что он таким получится. Польша – одна из лучших команд Европы, но нам удалось контролировать игру и тактически, и эмоционально.

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Мы знали, как нужно действовать, как закрыть Левандовски, как наказывать за ошибки. В конце мы выдержали и получили заслуженный успех. Не стоит нас недооценивать. Сенегал – сильная сборная.

До нас все африканские команды свои матчи проиграли, и я думаю, что вся Африка сегодня нами гордится. Пусть наша победа станет примером для других.

16 лет назад Сенегал начал с победы над Францией и дошел до четвертьфинала. Хороший знак, что мы тоже начали с трех очков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Победа очень приятная, но никакой эйфории, конечно, нет. Матч с Японией будет не менее тяжелым и важным", – цитирует Сиссе sport-express.ru.