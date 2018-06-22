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Польша - Сенегал Послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе

19 июня 22:11 119 Читати українською
Польша - Сенегал Послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе
Алью Сиссе / Сенегал

Главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе поделился впечатлениями после матча ЧМ-2018 против команды Польши.

"Сложный матч, но мы знали заранее, что он таким получится. Польша – одна из лучших команд Европы, но нам удалось контролировать игру и тактически, и эмоционально.

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Мы знали, как нужно действовать, как закрыть Левандовски, как наказывать за ошибки. В конце мы выдержали и получили заслуженный успех. Не стоит нас недооценивать. Сенегал – сильная сборная.

До нас все африканские команды свои матчи проиграли, и я думаю, что вся Африка сегодня нами гордится. Пусть наша победа станет примером для других.

16 лет назад Сенегал начал с победы над Францией и дошел до четвертьфинала. Хороший знак, что мы тоже начали с трех очков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Победа очень приятная, но никакой эйфории, конечно, нет. Матч с Японией будет не менее тяжелым и важным", – цитирует Сиссе sport-express.ru.

ЧМ-2018 1 тур

Польша - Сенегал: Вторник 19 июня 2018

Польша
Матч окончен
1 : 2
Сенегал
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Теги
ЧМ 2018 Польша - Сенегал Алью Сиссе Алью Сиссе Сенегал Сенегал
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