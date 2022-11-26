Чемпіонат світу 2022, група C, 2 тур

26 листопада, 15:00. Доха, стадіон Ед'юкейшн Сіті

Головний арбітр: Вілтон Сампайо (Бразилія)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Шквал критики за примітивний футбол у стартовому поєдинку проти Мексики. Польська преса слів не підбирала, критикуючи команду Міхнєвіча, зокрема, за найнижчий темп передач серед усіх збірних на ЧС-2022 (жалюгідні 10,2), показник якого був би соромом і для аутсайдерів УПЛ. Ті підсумкові нулі на табло були ще гарним підсумком дебюту на катарському Мундіалі. Адже без пенальті Польща взагалі нічого не створила (0,05 очікуваного гола з гри), а суперник виглядав навіть гострішим. Тільки Катар за весь 1 тур заходив у штрафний рідше за "Кадру"

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І ось по суті останній шанс виправитися. Адже зовсім не віриться, що Польща здатна зачепитися у протистоянні з Аргентиною хоча б за 1 бал. Роберт Лєвандовскі у свої 34 ризикує так і залишитися без голів на чемпіонатах світу (4 матчі та 11 ударів не принесли успіху). Принаймні ніщо не показувало готовності та вміння його партнерів атакувати. Водночас, імовірно, що Міхнєвіч свідомо обрав подібну тактику, вважаючи Мексику ключовим суперником у боротьбі за 2 місце. До Саудівської Аравії навіть після сенсаційної перемоги над Аргентиною всі досі ставляться досить зверхньо.

Ця збірна історично дуже погано проводила свої матчі на мундіалях проти європейців: 9 поразок і лише одна перемога над Бельгії, яка вивела в 1/8 фіналу ЧС-1994, 7 поспіль невдач без жодного забитого м'яча. Програли і 3 з 4 товариських матчів проти Польщі. Однак суперник переживає історичний ренесанс. Такої непоступливої Саудівської Аравії світ не бачив уже 28 років. Салем Аль-Давсарі став лише другим в історії "зелених соколів" збірником, який забивав на різних мундіалях. Він приніс перемогу над Єгиптом 4 роки тому, повторивши своє досягнення зараз з аргентинцями. Вінгер, в активі якого матч за Вільяреал, здатен завдати проблем і "біло-червоним", використавши найменшу нагоду.

Орієнтовні склади на матч Польща – Саудівська Аравія

Польща: Щенсни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешиньскі – Бєлік – Каміньскі, Крихов'як, Зєліньскі, Скураш – Левандовскі

Саудівська Аравія: Аль-Уваїс – Абдулхамід, Тамбакті, Аль-Булайхі, Аль-Брейк – Канно, Аль-Малкі – Аль-Брікан, Аль-Абед, Аль-Давсарі – Аль-Шехрі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

За часів правління Ерве Ренара Саудівська Аравія вже 11 матчів поспіль не пропускає більше одного гола за гру. Польща не вміє розкривати насичені захисні блоки з відмінною організацією. Команді Лєвандовскі доведеться розраховувати на поганий день воротаря, подаровані чергові пенальті чи інші помилки оборони. Це також цілком реальний варіант, але після першого туру подібний розклад видається зовсім неймовірним.

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