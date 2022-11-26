Чемпионат мира 2022, группа C, 2 тур

26 ноября, 15:00. Доха, стадион Эдьюкейшн Сити

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Шквал критики и обвинений в примитивном футболе по мотивам стартового поединка против Мексики. Польская пресса слов не подбирала, критикуя команду Михневича, в частности, за самый низкий темп передач среди всех сборных на ЧМ-2022 (жалкие 10,2), показатель которого был бы позором и для аутсайдеров УПЛ. Те итоговые нули на табло были еще хорошим итогом дебюта на катарском Мундиале. Ведь без пенальти Польша вообще ничего не создала (0,05 ожидаемого гола с игры), а соперник выглядел даже поострее. Только Катар за весь 1 тур заходил в штрафную реже "Кадры".

Месси попал в ловушку, Испания подбирает "изгоев", любители на ЧМ-2022

И вот по сути последний шанс исправиться. Ведь совсем не верится, что Польша способна зацепиться в противостоянии с Аргентиной хотя бы за 1 балл. Роберт Левандовски в свои 34 рискует так и остаться без голов на чемпионатах мира (4 матча и 11 ударов не принесли успеха). По крайней мере ничто не показывало готовности и умения его партнеров атаковать. В то же время, вероятно, что Михневич сознательно выбрал подобную тактику, считая Мексику ключевым соперником в борьбе за 2 место. К Саудовской Аравии даже после сенсационной победы над Аргентиной все до сих пор относятся довольно пренебрежительно.

Эта сборная исторически очень плохо проводила свои матчи на мундиалях против европейцев: 9 поражений и лишь одна победа над Бельгией, которая вывела в 1/8 финала ЧМ-1994, 7 подряд неудач без единого забитого мяча. Проиграли и 3 из 4 товарищеских матчей против Польши. Однако соперник переживает исторический ренессанс. Такой неуступчивой Саудовской Аравии мир не видел уже 28 лет. Салем Аль-Давсари стал лишь вторым в истории "зеленых соколов" сборником, который забивал на разных мундиалях. Он принес победу над Египтом 4 года назад, повторив свое достижение сейчас с аргентинцами. Вингер, в активе которого матч за Вильяреал, способен доставить проблемы и "бело-красным", использовав малейшую возможность.

Ориентировочные составы на матч Польша – Саудовская Аравия

Польша: Щенсны – Кеш, Глик, Кивьор, Берешиньски – Белик – Каминьски, Криховьяк, Зелиньски, Скураш – Левандовски

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – Абдулхамид, Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Брейк – Канно, Аль-Малки – Аль-Брикан, Аль-Абед, Аль-Давсари – Аль-Шехри

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Во времена правления Эрве Ренара Саудовская Аравия уже 11 матчей подряд не пропускает более одного гола за игру. Польша не умеет вскрывать насыщенные защитные блоки с отличной организацией. Команде Левандовски придется рассчитывать на плохой день вратаря, подаренные очередные пенальти или другие ошибки обороны. Это также вполне реальный вариант, но после первого тура подобный расклад представляется совершенно невероятным.

Аргентина – Мексика: анонс матча ЧМ-2022 – Месси и Ко в шаге от провала, или Свой среди чужих