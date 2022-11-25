Аргентина вважалась одним з головних фаворитів ЧС, але вже перший тур "обрубав" амбіції Мессі та компанії. Натомість Іспанія дуже потужно почала Мундіаль, розбивши Коста-Ріку з рахунком 7:0. Ставка Луїса Енріке на "клубних ізгоїв" поки виправдовується. Про це та інші цікавинки дивіться у черговому матеріалі "Футбол 24" на YouTube.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє