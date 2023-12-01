Ось і добігло кінця перше коло УПЛ. Полісся завершило його на третій позиції, маючи рівність за очками з другим Кривбасом і тримаючись від лідера на відстані однієї перемоги. Нічия з Шахтарем у попередньому турі довела, що це не випадковість – втім, розслаблятись житомирянам зарано. "Гірники" відстають на п'ять очок, а до зимової паузи ще два тижні.

Аби завершити осінню частину чемпіонату хоча б у топ-3, підопічним Юрія Калітвінцева необхідно перемагати Верес. Завдання виглядає простим – рівняни продовжують боротьбу за виживання, вигравши свій другий матч у сезоні лишень у попередньому турі. "Народний клуб" забив Металісту 1925 аж чотири голи, але при грі у більшості з 9-ї хвилини. І пропустивши при цьому тричі, не ковтнувши четвертий лише завдяки арбітрам.

Звісно, у Рівному очікують, що цей тріумф стане початком відродження. До виходу із четвірки аутсайдерів бракує всього двох очок, а Полісся славиться відносно безідейною атакою – от тільки цей мінус компенсується реалізацією, якістю складу, залізною обороною та стабільністю житомирян. Підопічні Сергія Лавриненка цим же похизуватись не можуть – "народний клуб" недозабив аж 7 очікуваних голів, а за кількістю очікуваних пропущених гірші лишень Оболонь, Минай і Чорноморець.

"Народному клубу" могло бути б легше, якби не грав Макуана. У матчі з Шахтарем він не дограв перший тайм, але травми вдалося уникнути – він готувався до гри в штатному режимі. Як і Будківський. Пилип взагалі є максимально незручним форвардом для будь-яких команд УПЛ, а конкретно з Вереса у 1-му турі він взагалі познущався.

Хоча навіть без них Полісся залишилось би безумовним фаворитом. У Вереса дуже складне завдання, однак і винагорода особлива – перемога може принести вихід із зони плей-офф за виживання. Можливо, сьогодні ще й допоможуть рідні стіни, адже домашку в першому колі рівняни грали у Житомирі (так попросив новачок УПЛ). Тепер "господарям" треба віддавати борг, їдучи на Авангард.

Кадрова ситуація

Травмовані: Назаренко – Ющишин, Хондак

Дискваліфіковані: Танковський – Балан, Кухарук

Орієнтовні склади на матч Полісся – Верес

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря – Козак, Грицук, Крушинський, Макуана – Будківський

Верес: Паст – Балан, Вовченко, Сезар, Гагун – Кучеренко, Кльоц – Дахновський, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

За Верес сьогодні може зіграти багато факторів. Рівнянам треба сподіватись на стан газону, погоду, напрям і швидкість вітру, поганий настрій гостей, фарт – а вже потім і на власну майстерність. Навряд чи варто очікувати такого ж вдалого арбітражу, як тиждень тому, адже суперникам Полісся ніколи з ним не щастить (навіть Шахтарю).

Якщо випадкові фактори не допоможуть Вересу, то все завершиться сумно – Полісся переможе. Принаймні, так має бути в 9-ти із 10-ти випадків. Житомиряни занадто сильні для нинішнього "народного клубу".

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