Вот и подошёл к концу первый круг УПЛ. Полесье завершило его на третьей позиции, имея равенство по очкам со вторым Кривбассом и держась от лидера на расстоянии одной победы. Ничья с Шахтером в предыдущем туре доказала, что это не случайность – впрочем, расслабляться житомирянам рано. "Горняки" отстают на пять очков, а до зимней паузы еще две недели.

Чтобы завершить осеннюю часть чемпионата хотя бы в топ-3, подопечным Юрия Калитвинцева необходимо побеждать Верес. Задача выглядит простой – ривненчане продолжают борьбу за выживание, выиграв свой второй матч в сезоне только в предыдущем туре. "Народный клуб" забил Металлисту 1925 аж четыре гола, но при игре в большинстве с 9-й минуты. И пропустив при этом три гола, не пропустив четвертый только благодаря арбитрам.

Конечно, в Ривне ожидают, что этот матч станет началом возрождения. До выхода из четверки аутсайдеров Вересу не хватает всего двух очков, а Полесье славится относительно безыдейной атакой – вот только этот минус компенсируется реализацией, качеством состава, железной обороной и общей стабильностью. Подопечные Сергея Лавриненко этим же похвастаться не могут – "народный клуб" недозабил аж 7 ожидаемых голов, а по количеству ожидаемых пропущенных хуже только Оболонь, Минай и Черноморец.

"Народному клубу" могло быть бы легче, если бы не играл Макуана. В матче с Шахтером он не доиграл первый тайм, но травмы удалось избежать – он готовился к игре в штатном режиме. Как и Будковский. Филипп вообще является максимально неудобным форвардом для любых команд УПЛ, а конкретно над Вересом в 1-м туре он вообще поиздевался.

Хотя даже без них Полесье осталось бы безусловным фаворитом. У Вереса очень сложная задача, однако и награда особая – победа может принести выход из зоны плей-офф за выживание. Возможно, сегодня еще и помогут родные стены, ведь домашку в первом круге ривненчане играли в Житомире (так попросил новичок УПЛ). Теперь "хозяевам" надо отдавать долг, уезжая на Авангард.

Кадровая ситуация

Травмированы: Назаренко – Ющишин, Хондак

Дисквалифицированные: Танковский – Балан, Кухарук

Ориентировочные составы на матч Полесье – Верес

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря – Козак, Грицук, Крушинский, Макуана – Будковский

Верес: Паст – Балан, Вовченко, Сезар, Гагун – Кучеренко, Клец – Дахновский, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

За Верес сегодня может сыграть много факторов. Ровенчанам надо надеяться на состояние газона, погода, направление и скорость ветра, плохое настроение гостей, фарт – а уже потом и на собственное мастерство. Вряд ли стоит ожидать такого же удачного арбитража, как неделю назад, ведь соперникам Полесья никогда с ним не везет (даже Шахтеру).

Если случайные факторы не помогут Вересу, то все завершится печально – Полесье победит. По крайней мере, так должно быть в 9-ти из 10-ти случаев. Житомиряне слишком сильны для нынешнего "народного клуба".

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