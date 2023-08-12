В рамках 3-го тура УПЛ Полесье принимает Рух, Черноморец сыграет с Оболонью, а Колос – с Вересом. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Полесье – Рух

Матч Полесье – Рух состоится сегодня, 12-го августа, на Центральном городском стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Полесье выдало довольно симпатичный старт в УПЛ, уверенно одолев Верес и дав достойный бой СК Днепру-1. Играя вдесятером с 19-й минуты, житомирцы выглядели не хуже вице-чемпиона и были близки к ничьей – а то и к победе. Что наиболее важно, во втором матче подопечные Юрия Калитвинцева продемонстрировали тактический прогресс, хотя здесь не обошлось и без ужасной структуры днепровцев.

Болей и делай прогнозы.

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Рух вообще стали называть открытием сезона. В первых двух турах львовяне победили Зарю и Ворсклу с суммарным счетом 6:2, причем по одинаковому сценарию. Команда Виталия Пономарева пропускала ранний гол, выдерживала стартовый натиск соперника и резко добавляла после перерыва – и не просто добавляла, а откровенно разрывала.

При этом коллектив создавал большое количество моментов. Особенно впечатляет Климчук, который забил три гола, отдал ассист и заработал удаление для центрбека луганчан. Кроме того, на замену мощно выходил молодой Квасница. На помощь им на этой неделе пришел серьезный новичок – французский вингер Плюман, выступавший за молодежки сборной Франции, Ланса и Фулхэма.

Тем не менее, короновать Рух куда-то в еврокубки рано. Львовяне воспользовались плохим распределением сил со стороны Зари и усталостью Ворсклы. У Полесья таких проблем нет, поэтому дальше будет значительно труднее.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Кушниренко (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Полесье – Рух

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Козак – Назаренко, Танковский, Макуана – Будковский

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбык, Дидык, Роман – Сапуга, Притула, Эдсон – Квасница, Климчук, Соломон-Отабор

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Полесье фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу житомирского клуба – 2.22. Шансы Руха на победу оценили значительно ниже – такой результат имеет коэффициент 3.40. Похожие цифры дают и на ничью (кф 3.50).

Специалисты не питают надежды на результативный матч. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.10, аналогичный тотал меньше – 1.76. Гол Филиппа Будковского умножит ставку на 2.50, а Юрия Климчука – на 2.75.

Черноморец – Оболонь

Матч Черноморец – Оболонь состоится сегодня, 12-го августа, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Одесситы мощно открыли сезон, переиграв ЛНЗ в фирменном стиле. Несмотря на существенное обновление основного состава и скромный резерв, "моряки" интенсивно прессинговали и классно комбинировали. Впрочем, уже в следующем туре Колос связал Черноморец по рукам и ногам – матч проходил без моментов, при большом количестве беготни и борьбы. При таком сценарии подопечные Романа Григорчука сгорели со счетом 0:2.

Делать далеко идущие выводы из этих результатов рано. Лучше отметить пополнение в составе одесситов – "моряки" вернули Авагимяна (точнее, арендовали Артура из Александрии). Посмотрим, поможет ли он в сегодняшнем матче.

Соперник у Черноморца непростой. От Оболони ожидали безнадежной борьбы за выживание, ведь команда зашла в УПЛ с перволиговым составом и без усиления. Сухая ничья с Колосом в матче с одним моментом будто подтверждала прогнозы – впрочем, уже через неделю подопечные Валерия Иващенко выдали нечто невероятное. Поединок с Динамо (2:4), в котором арбитры не засчитали гол "пивоваров" и не назначили пенальти в ворота "бело-синих", вернув болельщиков в золотые времена чемпионата Украины.

Оболонь создала кучу острых эпизодов – впрочем, следует не забывать, что без ужасной игры обороны Динамо такой эпичности в матче не было бы. Команда просто проиграла бы со счетом 0:4, а то и больше. Тем не менее, уоуч и руководство "зелено-белых" списали поражение на арбитраж.

Делать выводы по двум играм рано. Далее Оболони может быть значительно труднее, однако прямо сейчас подопечные Валерия Иващенко заставляют с собой считаться. Черноморцу придется выложиться на максимум, чтобы одолеть киевлян.

Кадровая ситуация

Травмированы: Войтиховский, Бадибанга (Черноморец)

Дисквалифицированы: Груша (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Оболонь

Черноморец: Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Кузык, Шпорн, Васильев – Брагару, Иеде, Бойчук

Оболонь: Федоровский – Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединский, Слободян, Прокопенко – Краснопир

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Черноморец фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу одесского клуба – 1.99. Шансы Оболони на победу оценили значительно ниже – такой исход имеет коэффициент 3.95. Похожие цифры дают и на ничью (кф 3.60).

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.20, аналогичный тотал меньше – 1.69. Гол Самсона Иеде умножит ставку на 2.50, а Богдана Бойчука – на 3.00.

Колос – Верес

Матч Колос – Верес состоится сегодня, 12-го августа, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

О Колосе кое-что мы уже рассказали. Стоит отметить обновленную тактику ковалевцев – Ярослав Вишняк перешел на схему в три защитника, а команда стала интенсивнее прессинговать и вести единоборства. Кроме того, в глаза бросалось интересное использование Демченко при работе на мяче. Опорник формально играет в роли правого инсайда, однако по сути он играет без привязки к позиции, помогая креативить между линиями.

Креатив у Колоса пока что крайне скромный. Надежная оборона и игра на результат пока что для "хлеборобов" важнее. Тем не менее, такой футбол эффективен, а еще более эффективным он может стать с приходом Ранжела. Экс-форвард Ворсклы на прошлой неделе перешел в лагерь ковалевцев и уже готов выйти на поле.

Сегодня они встретятся с очень похожим коллективом. Верес тоже ставит на работу без мяча, организованность и агрессивный прессинг. В матче с Полесьем в первом туре это не сработало, однако против Шахтера ровенчане неожиданно выдали впечатляющий перфоманс – "народный клуб" не просто сыграл вничью, но и почти ничего не позволил у собственных ворот. Не будет преувеличением сказать, что в тактическом плане Сергей Лавриненко переиграл Патрика ван Леувена.

Впрочем, скромный кадровый потенциал ограничивает возможности Вереса, а успех с "горняками" имеет важный нюанс. Сдерживать атакующие коллективы проще, чем самому ломать оборонительные блоки – да и Шахтер пока что играет полурезервом. Именно поэтому ровенчанам стоит забыть о предыдущем туре. С Колосом будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин (Верес)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Верес

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Ореховский, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Верес: Паст – Гагун, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Близниченко, Сикейра, Дахновский – Марусич

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Колос фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу ковалевцев – 2.20. Шансы Вереса на победу оценили значительно ниже – такой результат имеет коэффициент 3.55. Похожие цифры дают и на ничью (кф 3.35).

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.23, аналогичный тотал меньше – 1.58. Гол Дениса Безбородько умножит ставку на 2.75, а Михаила Шестакова – аж на 4.00.

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