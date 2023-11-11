В рамках 14-го туру УПЛ Полісся приймає Металіст 1925, Оболонь зіграє з Ворсклою, а Олександрія – з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Металіст 1925

Полісся після нічиєї з Кривбасом опустилося на третю позицію, однак відставання від лідерів мінімальне. Щоправда, знизу підтискає Шахтар, який має всього на два очки менше, та і Чорноморець завдяки матчу в запасі може скоротити розрив із шести до одного очка. З огляду на такий розклад, перемога над Металістом 1925 життєво необхідна для житомирян.

Підопічні Юрія Калітвінцева за останні десять турів здобули сім перемог при одній поразці, хоча в Кубку навіть з Олександрією довелося тягнути до серії пенальті. На цьому відрізку лишень дві гри чемпіонату обійшлися без голів новачка УПЛ. Статистичні показники в обороні прекрасні, а в атаці допомагає шалений кадровий потенціал – саме тому букмекери не сумніваються в сьогоднішньому успіху Полісся.

Втім, Металіст 1925 не можна недооцінювати. Тиждень тому харків'яни здолали Чорноморець – щоправда, понад тайм вони працювали у більшості, а перемога стала першою за п'ять турів. З іншого боку, футбол "жовто-синіх" останнім часом став цікавішим, а результати покращились. Після трьох поспіль поразок команда розписала бойову нічию з Ворсклою, а вже потім била одеситів.

Це дозволило набрати 15 і очок і застрибнути на дев'яту позицію, однак розслаблятись явно зарано. Зона перехідних матчів розташована всього у п'яти залікових балах позаду (хоча Металіст 1925 має гру в запасі). До кінця футбольного року було б круто дотягнутись до 20 очок – і виконувати це завдання Олег Голодюк буде сам. Едмар остаточно випав з харківського тренерського тандему, офіційно покинувши клуб.

Кадрова ситуація

Травмовані: Будківський, Назаренко (Полісся)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Металіст 1925

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря – Козак, Крушинський, Танковський, Макуана – Аріельсон

Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фарина – Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук – Ременюк, Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Дуже багато залежатиме від тактики, яку обере Олег Голодюк (і від здатності її реалізувати). Якщо сидіти на власній половині й не давати Поліссю простору, то житомиряни мають великі шанси завершити матч без голів – і це потихенько починають розуміти усі. От тільки система оборони новачка занадто сильна, щоб пропускати голи з трьох атак від команди штибу Металіста 1925.

Це в теорії. На практиці ж Полісся трощить подібних суперників, користуючись непоганою організацією гри позаду й шаленим кадровим потенціалом. Зупинити цю нашпиговану грошами машину "жовто-синім" буде дуже важко. Ставимо на перемогу господарів.

Оболонь – Ворскла

Оболонь після трьох поспіль поразок дещо розгубила свій шарм – тим паче, що кияни на цьому відрізку пропустили аж 10 голів (не менше трьох у кожному поєдинку). При цьому моментів у відповідь майже не було (принаймні, цікавіших за дальні удари). Здавалося, що бойовитий колектив Валерія Іващенка здувається, хоча перед цим він демонстрував істотний прогрес у своєму футболі.

Втім, тиждень тому "пивовари" розписали бойову нічию з Рухом. Маючи трьох дискваліфікованих гравців основи й проваливши перші півгодини, Оболонь відігралася, створила купу моментів і вийшла вперед. Таким чином, кияни довели, що їх не можна списувати – однак шалені проблеми в обороні нікуди не поділись, а після другого забитого гола команда знову перестала загострювати. Саме тому вона й залишається лишень у трьох очках над зоною перехідних матчів.

Сьогодні підопічні Валерія Іващенка можуть не тільки покращити турнірне положення, а й поквитатись за кубковий розгром. Ворскла надзвичайно легко знищила Оболонь в 1/4 фіналу, але у чемпіонаті справи йдуть кепсько. Полтавці не знають перемог протягом п'яти турів, не зумівши здолати навіть Минай – щоправда, там і поле було жахливим, і грали в меншості, і пенальті не забили.

Хай там як, а рівень гри ворсклян залишає бажати кращого. Як і ситуація в турнірній таблиці. Підопічні Віктора Скрипника тримаються на десятій позиції з 15 очками в активі – від зони перехідних матчів колектив відділяють всього 5 залікових балів. Оболонь (а разом з нею і ЛНЗ) відстає всього на 2 пункти, тож осічка стає неприпустимою. Полтаві потрібна перемога.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Прокопенко – Скляр

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Ворскла

Оболонь: Рибка – Приймак, Лук'янчук, Карась – Нагієв, Дубко, Косовський, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Корнієнко – Челядін, Нестеренко – Кане, Юрченко, Феліпе – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Кубковий розгром Оболоні непогано вписався у тренд і зайвий раз підсвітив вразливості киян, однак по ходу сезону "пивовари" не виглядали настільки безнадійними. Нічия з Рухом підтвердила, що команда Валерія Іващенка все ще небезпечна. Між тим, оборона львів'ян набагато краща за полтавський прохідний двір.

У цій зустрічі багато що визначить рандом. Точний результат спрогнозувати важко, але тотал більше 2,5 здається цілком вірогідним.

Олександрія – Верес

Олександрія і Верес – два брати по нещастю. Обидва борються за виживання серед четвірки аутсайдерів, а дистанція між командами у таблиці становить всього два очки. Підопічні Руслана Ротаня не знають перемог вже в одинадцяти турах УПЛ поспіль, а команда Сергія Лавриненка – у семи. При цьому рівняни виграли всього один матч (на один менше за сьогоднішнього суперника).

Футбол обох колективів має окремі позитивні моменти. За очікуваними очками Олександрія та Верес мають йти на 10-11 позиціях. У них з'явився непогано поставлений пресинг і білд-ап, однак всі ці плюси тонуть у загальній сірості. Сірості, помноженій на шалене марнотратство (недозабили 11 голів на двох) і невміння видавати рівну гру (команд вистачає лишень на окремі відрізки).

Навіть дивно, як за таких умов Руслан Ротань і Сергій Лавриненко не покинули своїх посад. Деякі клуби призначають вже третього за 14 турів тренера, однак ця парочка досі тримається. Перемога в сьогоднішній зустрічі може посилити їхні позиції – тим паче, що "зона життя" зовсім поруч. Олександрії не вистачає трьох очок, а Вересу – п'яти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко, Мартинюк, Микитишин, Кулаков – Ющишин, Хондак

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Верес

Олександрія: Єрмаков – Скорко, Логінов, Савченко, Копина – Сігєєв, Смирний – Джевані, Шостак, Шулянський – Погорілий

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Вовченко – Кухарук, Кучеренко – Шестаков, Сікейра, С. Шарай – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Між Олександрією і Вересом протягом останніх турів була помітна одна дуже серйозна відмінність. Підопічні Руслана Ротаня постійно прогресували, додаючи в пресингу та якості моментів – хоча сильного футболу часто не вистачало навіть на півгодини. Команда Сергія Лавриненка, своєю чергою, виглядала все більш безнадійно й навіть відмовилась від нормального білд-апу.

Робоча атмосфера в Олександрії теж виглядає здоровіше – команді й тренеру важко, але вони тримаються без скандалів та токсичних чуток. Верес похизуватись цим не може – відставка Сергія Лавриненка здається питанням часу. А це серйозно впливає на футболістів.

З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на перемогу "аграріїв". Ротань-стайл визрів до неї.

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