В рамках 14-го тура УПЛ Полесье принимает Металлист 1925, Оболонь сыграет с Ворсклой, а Александрия - с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – Металлист 1925

Полесье после ничьей с Кривбассом опустилось на третью позицию, однако отставание от лидеров минимальное. Правда, снизу поджимает Шахтер, который имеет всего на два очка меньше, да и Черноморец благодаря матчу в запасе может сократить разрыв с шести до одного очка. Учитывая такой расклад, победа над Металлистом 1925 жизненно необходима для житомирян.

Подопечные Юрия Калитвинцева за последние десять туров одержали семь побед при одном поражении, хотя в Кубке даже с Александрией пришлось тянуть до серии пенальти. На этом отрезке лишь две игры чемпионата обошлись без голов новичка УПЛ. Статистические показатели в обороне прекрасны, а в атаке помогает сумасшедший кадровый потенциал – именно поэтому букмекеры не сомневаются в сегодняшнем успехе Полесья.

Впрочем, Металлист 1925 нельзя недооценивать. Неделю назад харьковчане одолели Черноморец – правда, более тайма они работали в большинстве, а победа стала первой за пять туров. С другой стороны, футбол "желто-синих" в последнее время стал интереснее, а результаты улучшились. После трех подряд поражений команда расписала боевую ничью с Ворсклой, а уже потом била одесситов.

Это позволило набрать 15 очков и запрыгнуть на девятую позицию, однако расслабляться явно рано. Зона переходных матчей расположена всего в пяти зачетных баллах позади (хотя Металлист 1925 имеет игру в запасе). До конца футбольного года было бы круто дотянуться до 20 очков – и выполнять эту задачу Олег Голодюк будет сам. Эдмар окончательно выпал из харьковского тренерского тандема, официально покинув клуб.

Кадровая ситуация

Травмированы: Будковский, Назаренко (Полесье)

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Полесье – Металлист 1925

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря – Козак, Крушинский, Танковский, Макуана – Ариэльсон

Металлист 1925: Мозиль – Безуглый, Е. Ткачук, Курило, Фарина – Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук – Ременюк, Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очень многое будет зависеть от тактики, которую выберет Олег Голодюк (и от способности ее реализовать). Если сидеть на своей половине и не давать Полесью пространства, то житомиряне имеют большие шансы завершить матч без голов – и это потихоньку начинают понимать все. Вот только система обороны новичка слишком сильна, чтобы пропускать голы с трех атак от команды типа Металлиста 1925.

Это в теории. На практике же Полесье крушит подобных соперников, пользуясь неплохой организацией игры сзади и бешеным кадровым потенциалом. Остановить эту нашпигованную деньгами машину "желто-синим" будет очень трудно. Ставим на победу хозяев.

Оболонь – Ворскла

Оболонь после трех подряд поражений несколько растеряла свой шарм – тем более, что киевляне на этом отрезке пропустили аж 10 голов (не менее трех в каждом поединке). При этом ответных моментов почти не было (по крайней мере, интереснее дальних ударов). Казалось, что боевитый коллектив Валерия Иващенко сдувается, хотя перед этим он демонстрировал существенный прогресс в своем футболе.

Впрочем, неделю назад "пивовары" расписали боевую ничью с Рухом. Имея трех дисквалифицированных игроков основы и провалив первые полчаса, Оболонь отыгралась, создала кучу моментов и вышла вперед. Таким образом, киевляне доказали, что их нельзя списывать – однако огромные проблемы в обороне никуда не делись, а после второго забитого гола команда снова перестала обострять. Именно поэтому она и остается только в трех очках над зоной переходных матчей.

Сегодня подопечные Валерия Иващенко могут не только улучшить турнирное положение, но и поквитаться за кубковый разгром. Ворскла чрезвычайно легко уничтожила Оболонь в 1/4 финала, но в чемпионате дела идут плохо. Полтавчане не знают побед в течение пяти туров, не сумев одолеть даже Минай – правда, там и поле было ужасным, и играли в меньшинстве, и пенальти не забили.

Как бы там ни было, а уровень игры ворсклян оставляет желать лучшего. Как и ситуация в турнирной таблице. Подопечные Виктора Скрипника держатся на десятой позиции с 15 очками в активе – от зоны переходных матчей коллектив отделяют всего 5 зачетных баллов. Оболонь (а вместе с ней и ЛНЗ) отстает всего на 2 пункта, так что осечка становится недопустимой. Полтаве нужна победа.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированные: Прокопенко – Скляр

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Ворскла

Оболонь: Рыбка – Приймак, Лукьянчук, Карась – Нагиев, Дубко, Косовский, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Корниенко – Челядин, Нестеренко – Кане, Юрченко, Фелипе – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Кубковый разгром Оболони неплохо вписался в тренд и лишний раз подсветил уязвимости киевлян, однако по ходу сезона "пивовары" не выглядели настолько безнадежными. Ничья с Рухом подтвердила, что команда Валерия Иващенко все еще опасна. Между тем, оборона львовян намного лучше полтавского проходного двора.

В этой встрече многое определит рандом. Точный результат спрогнозировать тяжело, но тотал больше 2,5 кажется вполне вероятным.

Александрия – Верес

Александрия и Верес – два брата по несчастью. Оба борются за выживание среди четверки аутсайдеров, а дистанция между командами в таблице составляет всего два очка. Подопечные Руслана Ротаня не знают побед уже в одиннадцати турах УПЛ подряд, а команда Сергея Лавриненко – в семи. При этом ровенчане выиграли всего один матч (на один меньше сегодняшнего соперника).

Футбол обоих коллективов имеет отдельные положительные моменты. По ожидаемым очкам Александрия и Верес должны идти на 10-11 позициях. У них появился неплохо поставленный прессинг и билд-ап, однако все эти плюсы тонут в общей серости. Серости, умноженной на безумное расточительство (недозабили 11 голов на двоих) и неумение выдавать равную игру (команд хватает только на отдельные отрезки).

Даже удивительно, как при таких условиях Руслан Ротань и Сергей Лавриненко не покинули своих должностей. Некоторые клубы назначают уже третьего за 14 туров тренера, однако эта парочка до сих пор держится. Победа в сегодняшней встрече может усилить их позиции – тем более, что "зона жизни" совсем рядом. Александрии не хватает трех очков, а Вересу – пяти.

Кадровая ситуация

Травмированные: Михайленко, Мартынюк, Микитишин, Кулаков – Ющишин, Хондак

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Александрия – Верес

Александрия: Ермаков – Скорко, Логинов, Савченко, Копына – Сигеев, Смирный – Джевани, Шостак, Шулянский – Погорелый

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Вовченко – Кухарук, Кучеренко – Шестаков, Сикейра, С. Шарай – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Между Александрией и Вересом на протяжении последних туров было заметно одно очень серьезное отличие. Подопечные Руслана Ротаня постоянно прогрессировали, прибавляя в прессинге и качестве моментов – хотя сильного футбола часто не хватало даже на полчаса. Команда Сергея Лавриненко, в свою очередь, выглядела все более безнадежно и даже отказалась от нормального билд-апа.

Рабочая атмосфера в Александрии тоже выглядит здоровее – команде и тренеру трудно, но они держатся без скандалов и токсичных слухов. Верес похвастаться этим не может – отставка Сергея Лавриненко кажется вопросом времени. А это серьезно влияет на футболистов.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на победу "аграриев". Ротань-стайл созрел к ней.

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