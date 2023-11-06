В рамках 13-го туру УПЛ 2023/24 Полісся приймає Кривбас, СК Дніпро-1 зустрінеться з Олександрією, а Рух зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз букмекерів підкаже "Футбол 24".

Полісся – Кривбас

Матч Полісся – Кривбас відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на Центральному міському стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Класичне – це, звісно ж, гучна афіша, однак центральною подією 13-го туру є зустріч Полісся з Кривбасом. По-перше, команди лідирують в турнірній таблиці, а дистанція між ними становить лишень одне очко. По-друге, тут немає очевидного фаворита. По-третє, результат цього поєдинку здатний максимально закрутити інтригу в боротьбі за чемпіонство та за топ-5. Благо, від першої до п'ятої позиції нині всього шість залікових балів.

Вболівай та роби прогнози.

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Полісся й Кривбас дещо схожі за своїми перевагами. У них дуже сильний склад, потужна оборона, сильні фланги, якісні стандарти й прекрасна фізична підготовка. Головним мінусом Полісся, однак, є гра в атаці. Це звучить дивно, враховуючи перемогу над Динамо (3:2) та низку розгромів у чемпіонаті, але за показником очікуваних голів житомиряни йдуть лишень четвертими. За всіма атакувальними метриками вони теж не вражають.

Поліссю критично бракує цілісної ідеї. Важко навіть визначити стиль, у якому грають підопічні Юрія Калітвінцева – для кожного із них у команди занадто посередні показники. Це і не автобус (хоча захист один із найпотужніших), і не позиційний футбол, і не робота від перехідних фаз. І не примітив, і не прогресивність. В цій загадковості криється і сила, і слабкість колективу.

У Кривбаса все зрозуміліше й ефективніше. Підопічні Юрія Вернидуба працюють від надійної оборони й швидких флангових контратак. Так зазвичай описують типові українські "колгоспи", однак криворізький варіант не просто найкращий – він ще й доволі прогресивний. Такий футбол лишень здається спрощеним.

Кривбас є одним із лідерів УПЛ за гострими передачами, за середньою дистанцією ударів, числом підбирань на чужій третині та кількістю пасів. У половині матчів колектив провів більше володінь, ніж Шахтар, тож розмови про "біцца-бороцца" перебільшені. Юрій Вернидуб в межах своїх принципів і кадрових ресурсів вибудував прекрасно збалансовану машину, здатну оформити 3:3 з грандом, здолати Чорноморець чи розгромити СК Дніпро-1.

Словом, сьогодні нас чекає дуже цікавий матч. Кривбас виглядає перспективніше, однак Полісся зі своєю універсальністю є дуже серйозним суперником.

Кадрова ситуація

Травмовані: Будківський, Назаренко – Семенов, Якимець, Соса

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Кривбас

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря – Козак, Грицук, Кушніренко, Макуана – Аріельсон

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Хомченовський, Задерака – Кожушко

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Полісся фаворитом матчу УПЛ, однак розрив у коефіцієнтах невеликий. На перемогу підопічних Юрія Калітвінцева дають 2.52, а на тріумф Кривбаса – 3.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.35.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.28, аналогічний тотал менше – 1.64. Гол Аріельсона Сампайо помножить вашу ставку на 2.55, а Олега Кожушка – на 2.75.

СК Дніпро-1 – Олександрія

Матч СК Дніпро-1 – Олександрія відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на стадіоні "Дніпро-Арена". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на телеканалі 2+2.

СК Дніпро-1 не позаздриш. Підопічні Юрія Максимова проводять свій п'ятий матч за 16 днів, причому чотири попередніх зіграли на виїзді. До того ж, усі суперники виявились топовими. Втім, сьогодні "спортклубівцям" буде дещо легше – команда мала аж п'ять днів на відпочинок (замість звичайних трьох), та ще й їхати нікуди не треба (поєдинок домашній).

"Жовто-чорні" непогано витримували тиск календаря. Дніпровці поступилися лишень Кривбасу, а усі інші зустрічі виграли доволі впевнено. Останніми жертвами підопічних Юрія Максимова стали Динамо, Ворскла і Рух – як наслідок, СК Дніпро-1 розташувався всього у двох очках від першої позиції. Що найбільш важливо, у черговій гонитві за медалями колектив має більш гнучкий футбол, ніж рік тому – хоча він і орієнтований на надійнійсть в задній лінії.

У Олександрії все набагато сумніше. Останню свою перемогу в чемпіонаті підопічні Руслана Ротаня святкували аж 5 серпня, а безвиграшна серія "аграріїв" триває цілих 10 турів. У кількох недавнгіх матчах з'явилась надія на покращення, адже команда видавала ударні стартові відрізки й демонструвала непогану організацію – втім, це все одно не приносить результату. В кращому випадку, олександрійці чіпляються за 0:0.

Наслідком такого перформансу є перебування у зоні плей-офф за виживання. Зона вильоту розташована лишень у двох очках – втім, всього одна перемога підійме Ротань-стайл до "зони життя". Словом, чергова нічия Олександрію сьогодні не влаштовує.

Кадрова ситуація

Травмовані: Горін, Танчик, Волинець (усі троє – під питанням), Когут, Третьяков – Михайленко, Мартинюк, Микитишин, Кулаков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Олександрія: Єрмаков – Скорко, Логінов, Савченко, Хосе Ернандес – Сігєєв, Смирний – Калітвінцев, Шостак, Шулянський – Погорілий

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Максимова – 1.53. На тріумф Олександрії дають аж 8.10, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.00.

Фахівці зовсім не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.44, аналогічний тотал менше – 1.56. Гол Олександра Філіппова помножить вашу ставку на 2.20, а Артема Шулянського – на 5.50.

Рух – Оболонь

Матч Рух – Оболонь відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на УПЛ ТБ.

Рух продовжує чергувати успішні й негативні результати. Цього можна було очікувати, враховуючи молодість складу та його заточеність під один конкретний малюнок гри (флангові атаки). Попри це, команда тримається на п'ятій позиції, у чотирьох очках від топ-3 – і явних провалів львів'яни не допускають, демонструючи дуже симпатичний футбол.

Посеред тижня рухівці програли СК Дніпро-1 (0:2), однак соромно за таку поразку не може бути – це був один із найкращих матчів. Що найбільш важливо, підопічні Віталія Пономарьова вміють дивувати. То вони внічию з Шахтарем зіграють, то переїдуть Кривбас на виїзді, то Ворсклу із Зорею знищать. Круто!

Оболонь восени теж почала дивувати. По-перше, пішли вгору результати – кияни переграли Динамо в Кубку, а потім ще й здолали Минай з Металістом 1925. Окрім цього, підопічні Валерія Іващенка видали низку потужних матчів. По-друге, "пивовари" суттєво додали у атаці та пресингу, граючи сміливо навіть проти грандів.

Втім, слабка оборона не дає Оболоні зробити левел-ап. Останні три поєдинки колектив програв з тріском, пропустивши 10 голів – по три від ЛНЗ й Ворскли, і чотири від Зорі. Причому забивали у ворота Рибки й Федорівського надзвичайно просто. Якби не ця проблема, кияни б не тримались у двох очках від зони перехідних матчів.

А сьогдні ще й без трьох футболістів основи доведеться зіграти...

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Мороз, Приймак, Тарануха (усі троє – Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Рух – Оболонь

Рух: Герета – Сич, Дідик, Холод, Роман – Підгурський – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Оболонь: Рибка – Карась, Лук'янчук, Вовкун – Нагієв, Дубко, Косовський, Черненко, Прокопенко – Суханов, Краснопір

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Рух безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Віталія Пономарьова – 1.71. На тріумф Оболоні дають аж 5.50, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.80.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.25, аналогічний тотал менше – 1.72. Гол Юрія Климчука помножить вашу ставку на 2.10, а Сергія Суханова – на 3.50.

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