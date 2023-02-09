В історії українського футболу забивалось чимало голів. Деякі з них мали особливо закарбуватись у пам'яті вболівальників.

"Футбол 24" відібрав десятку найзнаковіших голів в історії незалежності України. До списку потрапили не лише футболісти із тризубом на титулці, але й легіонери, які допомогли нашим клубам здобувати трофеї.

Голи у ворота різних російських команд, історичні перемоги в матчах чемпіонату світу й не тільки – все це дивіться у відео на нашому YouTube-каналі.