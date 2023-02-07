Покарання росіян, точний удар у фіналі чемпіонату світу: топ-10 голів в історії українського футболу
22:06 - Читать на русском
Вітчизняний футбол має що згадати за понад 30 років свого існування.
Футбол 24 відібрав десятку найзнаковіших голів в історї Української Незалежності. До списку потрапили не лише футболісти із тризубом на титулці, але й легіонери, які допомогли нашим клубам здобувати трофеї.
Гол у фіналі ЧС, регулярні приниження Росії, перший єврокубок – все це та інше дивіться у черговому відео на нашому YouTube-каналі.
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