Вітчизняний футбол має що згадати за понад 30 років свого існування.

Футбол 24 відібрав десятку найзнаковіших голів в історї Української Незалежності. До списку потрапили не лише футболісти із тризубом на титулці, але й легіонери, які допомогли нашим клубам здобувати трофеї.

Гол у фіналі ЧС, регулярні приниження Росії, перший єврокубок – все це та інше дивіться у черговому відео на нашому YouTube-каналі.

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