Поль Погба через травму був змушений перервати заняття збірної Франції та покинув арену на автомобілі.

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Півзахисник Манчестер Юнайтед закричав після невдалого удару. На відео видно, що Поль незграбно пробив по м'ячу та, кульгаючи, залишив поле.

На французів очікують поєдинки з Казахстаном та Фінляндією в рамках відбору до ЧС-2022. Нагадаємо, саме Погба та компанія практично гарантували собі першу сходинку у групі D, де продовжує боротьбу за друге місце збірна України.

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