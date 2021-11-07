"Я матиму життя після роботи зі збірною Франції. Не знаю, чесно кажучи, яким воно буде, але буде хорошим.

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Можливість повернутися до роботи в клубі завжди є. Скоріше це запит мого розуму та тіла, адреналін. Коли я зараз знаходжуся не біля поля, то мені цього адреналіну не вистачає", – зізнався фахівець у коментарі Prime Video.

Відзначимо, що контракт Дідьє Дешама, який очолив "триколірних" після Євро-2012, чинний до 31 грудня 2022-го. На клубному рівні він працював із Монако, Ювентусом і Марселем.

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