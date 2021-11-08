Полузащитник МЮ и сборной Франции Поль Погба рискует задержаться в лазарете.

Поль Погба из-за травмы вынужден был прервать занятие сборной Франции и покинул арену на автомобиле.

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Полузащитник Манчестер Юнайтед заорал после неудачного удара. На видео видно, что Поль неуклюже пробил по мячу и, хромая, покинул поле.

Французов ожидают поединки с Казахстаном и Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022. Напомним, именно Погба и компания гарантировали себе первое место в группе D, где продолжает борьбу за второе место сборная Украины.

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