"Погба все ще може перейти в Реал", – брат француза

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ще має шанси на перехід у Реал.

"Я та мій брат вважаємо, що Зідан потребує його. Перес все ще може його підписати, немає нічого неможливого.

Погба ще сподівається перейти в Реал

Він рішучий гравець, і якщо йому треба буде рухатись, він буде це робити, якщо зможе", – сказав Матіас Погба El Chiringuito.

Молодший брат чемпіона світу-2018 наразі виступає у нижчому дивізіоні Іспанії за Маченго.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ