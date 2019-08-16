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"Погба все ще може перейти в Реал", – брат француза

15:51 206 Читать на русском
"Погба все ще може перейти в Реал", – брат француза
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ще має шанси на перехід у Реал.

"Я та мій брат вважаємо, що Зідан потребує його. Перес все ще може його підписати, немає нічого неможливого.

Погба ще сподівається перейти в Реал

Він рішучий гравець, і якщо йому треба буде рухатись, він буде це робити, якщо зможе", – сказав Матіас Погба El Chiringuito.

Молодший брат чемпіона світу-2018 наразі виступає у нижчому дивізіоні Іспанії за Маченго.

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