Погба: У фіналі ЧС-2018 не існує фаворита

Півзахисник збірної Франції Поль Погба поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

"Хорвати зіграли дуже важкий матч проти збірної Англії. Вони програвали 0:1, проте змогли відігратися та здобути перемогу.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

У фіналі не існує фаворита. Є дві команди і один кубок, тому обидві збірні будуть боротись за перемогу. Це буде дуже складний матч, фінал чемпіонату світу. У фіналі зустрінуться найкращі футболісти світу. Буде справжня битва.

Ми виконали величезну роботу, круто провели час на чемпіонаті світу. І, ось, ми тут, будемо грати у фіналі. Ми повинні забути все те, що було в минулому, залишити думки про програні фінали та сконцентруватися на грі з хорватами.

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Не варто згадувати про гру 1998 року, це вже в минулому. Ми – команда, ми разом граємо за збірну Франції. Ми разом беремо участь в атаках, обороняємося загальними силами – це і відрізняє нас як команду. Ми будемо єдиним цілим в останньому матчі на чемпіонаті світу, в цьому – наша головна сила", – цитує Погба Sport24.

Відзначимо, фінальний матч Мундіалю між збірними Франції та Хорватії відбудеться у неділю, 15 липня. Початок гри – о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.