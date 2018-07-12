Моурінью: Збірна Франції – фаворит фіналу ЧС-2018

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью назвав свого фаворита Мундіалю

"Думаю, зараз французька збірна випиває в барі або у себе в кімнатах, святкуючи той факт, що матч Англії – Хорватія завершився в овертаймі. Їм випав додатковий день відпочинку, що я вважаю несправедливим.

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Я думаю, обидві команди повинні грати в один день.У фіналі у збірних повинні бути рівні можливості. Неймовірно, наскільки більше хорвати відіграли на цьому мундіалі. Вони не зможуть розраховувати на Стрініча у фіналі, але вони можуть замінити його. Проте поки шанси на боці французів. вони фаворити", – цитує португальця RT.

Нагадаємо, фінал ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня на стадіоні Лужнікі у Москві.

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