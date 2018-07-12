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Погба: В финале ЧМ-2018 не существует фаворита

14:05 82 Читати українською
Погба: В финале ЧМ-2018 не существует фаворита
Поль Погба / BBC

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Хорваты сыграли очень тяжелый матч против сборной Англии. Они проигрывали 0:1, однако смогли отыграться и победить.

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В финале не существует фаворита. Есть две команды и один кубок, поэтому обе сборные будут бороться за победу. Это будет очень сложный матч, финал чемпионата мира. В финале встретятся лучшие футболисты мира. Будет настоящая битва.

Мы проделали огромную работу, круто провели время на чемпионате мира. И, вот, мы здесь, будем играть в финале. Мы должны забыть все то, что было в прошлом, оставить мысли о проигранных финалах и сконцентрироваться на игре с хорватами.

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Не стоит вспоминать об игре 1998 года, это уже в прошлом. Мы – команда, мы вместе играем за сборную Франции. Мы вместе участвуем в атаках, обороняемся общими силами – это и отличает нас как команду. Мы будем единым целым в последнем матче на чемпионате мира, и в этом – наша главная сила", – цитирует Погба Sport24.

Отметим, финальный матч Мундиаля между сборными Франции и Хорватии состоится в воскресенье, 15 июля. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
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час
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12
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Хорватия
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Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Поль Погба Поль Погба
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