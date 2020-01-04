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Погба перенесе операцію – відомо, коли француз повернеться на поле

20:50 30
Погба перенесе операцію – відомо, коли француз повернеться на поле
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує відновлюватись після чергової травми в поточному сезоні.

Поль Погба пропустить близько місяця через травму щиколотки, передає The Telegraph.

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Зазначається, що Погба незабаром доведеться перенести операцію. Нагадаємо, француз травмувався напередодні матчу проти Арсенала (0:2).

Додамо, що хавбек збірної Франції вже пропустив три з половиною місяці в цьому сезоні через травму коліна. Всього Погба зіграв в 7 матчах за Манчестер Юнайтед по ходу поточного сезону, відзначившись 2 асистами.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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