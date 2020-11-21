Погба не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на матч АПЛ
Схоже, час перебування півзахисника Поля Погба на Олд Траффорд невблаганно наближається до кінця.
Одіозний хавбек не потрапив до заявки МЮ на матч 10-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Погба не потрапив до списку 18-ти виконавців "червоних дияволів", на яких розраховує керманич команди Уле Гуннар Сульшер. Проти ВБА в центрі поля зіграє трикутник Фред-Матіч-Бруну Фернандеш. Натомість Погба пропустить поєдинок, хоча його немає ані в переліку травмованих, ані в списку хворих на коронавірус. Вочевидь, на ситуацію вплинуло небажання француза продовжувати контракт із манкуніанцями.
У нинішньому сезоні Поль Погба провів за Юнайтед лише 527 хвилин у всіх турнірах. У його активі 1 гол у Кубку ліги та 2 асисти в Лізі чемпіонів.
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