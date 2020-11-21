Схоже, час перебування півзахисника Поля Погба на Олд Траффорд невблаганно наближається до кінця.

Одіозний хавбек не потрапив до заявки МЮ на матч 10-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Погба не потрапив до списку 18-ти виконавців "червоних дияволів", на яких розраховує керманич команди Уле Гуннар Сульшер. Проти ВБА в центрі поля зіграє трикутник Фред-Матіч-Бруну Фернандеш. Натомість Погба пропустить поєдинок, хоча його немає ані в переліку травмованих, ані в списку хворих на коронавірус. Вочевидь, на ситуацію вплинуло небажання француза продовжувати контракт із манкуніанцями.

У нинішньому сезоні Поль Погба провів за Юнайтед лише 527 хвилин у всіх турнірах. У його активі 1 гол у Кубку ліги та 2 асисти в Лізі чемпіонів.

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