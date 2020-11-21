Одиозный хавбек не попал в заявку МЮ на матч 10-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный твиттер клуба.

Погба рассматривает вариант побега из Манчестер Юнайтед – он уже делал так раньше

Погба не попал в список 18-ти исполнителей "красных дьяволов", на которых рассчитывает тренер команды Уле Гуннар Сульшер. Против ВБА в центре поля сыграет треугольник Фред-Матич-Бруну Фернандеш. В свою очередь Погба пропустит поединок, хотя его нет ни в списке травмированных, ни в списке больных коронавирусом. Очевидно, на ситуацию повлияло нежелание француза продлевать контракт с манкунианцами.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел за Юнайтед лишь 527 минут во всех турнирах. В его активе 1 гол в Кубке лиги и 2 ассиста в Лиге чемпионов.

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