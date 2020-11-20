Вартість хавбека знижується, а "червоні дияволи" мають усього 3 трансферних вікна для продажу француза, стверджує The Athletic.

Інс: Погба – гравець світового класу, але у Манчестер Юнайтед з ним одні проблеми

Погба всерйоз налаштований дочекатися завершення контракту з МЮ і покинути Олд Траффорд безкоштовно. Це дозволить чемпіону світу самостійно обрати новий клуб із європейської еліти. Менеджмент Юнайтед змушений буде продати Погба до зими 2022-го включно, якщо не хоче повторення історії 8-річної давності, коли французький хавбек перебрався до Ювентуса в статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Поль Погба провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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