Збірна Франції зазнала неочікуваних кадрових втрат перед поєдинками зі Швецією та Хорватією в Лізі націй.

Дідьє Дешам не зможе розраховувати на півзахисників Поля Погба і Танге Ндомбеле, інформує L’Equipe.

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Останні тести гравців на COVID-19 були позитивними, тому вони залишилися в розташуванні своїх клубів – Манчестер Юнайтед і Тоттенхема. Жодні подробиці щодо стану здоров'я Погба та Ндомбеле не уточнюються.

Додамо, що у вересні збірна Франції проведе два стартові матчі Ліги націй – 5-го поїде в гості до Швеції, а 8-го прийматиме Хорватію.

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