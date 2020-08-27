Погба і Ндомбеле пропустять найближчі матчі збірної Франції – обидва хавбеки заразилися коронавірусом
15:55 - Читать на русском
Збірна Франції зазнала неочікуваних кадрових втрат перед поєдинками зі Швецією та Хорватією в Лізі націй.
Дідьє Дешам не зможе розраховувати на півзахисників Поля Погба і Танге Ндомбеле, інформує L’Equipe.
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Останні тести гравців на COVID-19 були позитивними, тому вони залишилися в розташуванні своїх клубів – Манчестер Юнайтед і Тоттенхема. Жодні подробиці щодо стану здоров'я Погба та Ндомбеле не уточнюються.
Додамо, що у вересні збірна Франції проведе два стартові матчі Ліги націй – 5-го поїде в гості до Швеції, а 8-го прийматиме Хорватію.
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