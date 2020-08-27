Сборная Франции получила неожиданные кадровые потери перед поединками со Швецией и Хорватией в Лиге наций.

Дидье Дешам не сможет рассчитывать на полузащитников Поля Погба и Танге Ндомбеле, информирует L’Equipe.

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Последние тесты игроков на COVID-19 были положительными, поэтому они остались в расположении своих клубов – Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма. Никакие подробности о состоянии здоровья Погба и Ндомбеле не уточняются.

Добавим, что в сентябре сборная Франции проведет два стартовых матча Лиги наций – 5-го поедет в гости к Швеции, а 8-го будет принимать Хорватию.

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