Подвійний удар Динамо – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки стартового туру чемпіонату України.
Найкращим тренером 1-го туру сезону 2023/24 визнано наставника Динамо Мірчу Луческу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Румунський коуч у боротьбі за нагороду випередив Віталія Пономарьова (Рух) та Романа Григорчука (Чорноморець).
Звання ж найкориснішого гравця отримав підопічний Луческу – Владислав Ванат, який обійшов Юрія Климчука з Руха.
Нагадаємо, "біло-сині" здобули вольову перемогу над Минаєм (4:1), поступаючись по ходу зустрічі, а 21-річний форвард відзначився дублем.
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