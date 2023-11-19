Сербія і Болгарія у останньому турі відбору Євро-2024 розписали потрібний результат для України. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Сербам було достатньо нічиєї, щоб гарантувати собі прямий вихід на Євро-2024 і передати чергу Україні у плей-офф Ліги націй. До перерви план працював ідеально – Вельковіч відкрив рахунок на подачі кутового.

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Господарям довелося понервувати у другій половині, коли Болгарія скористалася помилками Костіча і Лукіча. Для Сербії все завершилося благополучно. Угорці підстрахували у паралельному матчі проти Чорногорії, а Бабіч вирвав потрібну нічию. 2:2 – Україна таки матиме план Б у разі невдачі проти Італії.