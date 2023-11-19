Сербия и Болгария в последнем туре отбора Евро-2024 расписали нужный результат для Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сербам достаточно было ничьей, чтобы гарантировать прямой выход на Евро-2024 и передать очередь Украине в плей-офф Лиги наций. До перерыва план работал идеально – Велькович открыл счет на подаче углового.

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Хозяевам пришлось понервничать во второй половине, когда Болгария воспользовалась ошибками Костича и Лукича. Для Сербии все завершилось благополучно. Венгры подстраховали в параллельном матче против Черногории, а Бабич вырвал нужную ничью. 2:2 – Украина будет иметь план Б в случае неудачи против Италии.