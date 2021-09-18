Новачок ПСЖ Серхіо Рамос через проблеми зі здоров'ям ніяк не може дебютувати за клуб.

"Ми точно не знаємо, коли Рамос зможе вийти на поле. Немає конкретного терміну, конкретної дати. Але ми з оптимізмом чекаємо, що незабаром він приєднається до команди", – сказав Маурісіо Почеттіно для RMCSport.

Відновлення Рамоса неабияк затягується. ПСЖ очікував, що іспанець зможе дебютувати всередині вересня, однак тепер очевидно, що Серхіо не гратиме ще декілька тижнів. Захисник знову відчув дискомфорт.

Нагадаємо, Рамос влітку підписав контракт з ПСЖ, перебравшись у новий клуб на правах вільного агента. Угода 35-річного футболіста з французьким клубом розрахована до літа 2023-го. У минулому сезоні Ла Ліги Серхіо зіграв за Реал лише 15 матчів, значну частину сезону провівши у лазареті.

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