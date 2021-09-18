Новичок ПСЖ Серхио Рамос из-за проблем со здоровьем никак не может дебютировать за клуб.

"Мы точно не знаем, когда Рамос сможет выйти на поле. Нет конкретного срока, конкретной даты. Но мы с оптимизмом ожидаем, что вскоре он присоединится к команде", – сказал Почеттино для RMCSport.

Восстановление Рамоса изрядно затягивается. ПСЖ ожидал, что испанец сможет дебютировать в середине сентября, однако теперь очевидно, что Серхио не будет играть еще несколько недель. Защитник снова почувствовал дискомфорт.

Напомним, Рамос летом подписал контракт с ПСЖ, перебравшись в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение 35-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до лета 2023-го. В прошлом сезоне Ла Лиги Серхио сыграл за Реал лишь 15 матчей, значительную часть сезона проведя в лазарете.

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