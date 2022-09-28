Провальний виступ у Лізі націй підштовхнув FA задуматися щодо запрошення нового тренера, інформує The Telegraph.

"Це ганьба": втеча англійського суперталанта в збірну Німеччини роздратувала Саутгейта

Щоправда, до завершення чемпіонату світу ніхто чіпати Саутгейта не буде. Збірна Англії точно виступить у Катарі з нинішнім тренером, який має контракт до 31 грудня 2024 року. Якщо "Три леви" не виправдають сподівань, то із Саутгейтом попрощаються. Наразі головними кандидатами на заміну виглядають двоє.

Перший – Маурісіо Почеттіно. Аргентинець не зміг нічого показати в ПСЖ, але в Англії досі цінують його талант. Крім того, у нього хороші зв'язки з низкою гравців збірної Англії (Кейн, Дайєр тощо). Маурісіо сам підлив масла у вогонь чуток, прийшовши подивитися матч проти німців на Вемблі. Другий варіант – Брендан Роджерс. Навіть нинішнє останнє місце Лестера в АПЛ не зіпсувало враження про 49-річного фахівця.

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