Провальное выступление в Лиге наций подтолкнуло FA задуматься по поводу приглашения нового тренера, информирует The Telegraph.

"Это позор": бегство английского суперталанта в сборную Германии разозлило Саутгейта

Правда, до завершения чемпионата мира никто трогать Саутгейта не будет. Сборная Англии выступит в Катаре с нынешним тренером, который имеет контракт до 31 декабря 2024 года. Если "Три льва" не оправдают надежд, то с Саутгейтом простятся. Пока главными кандидатами на замену выглядят двое.

Первый – Маурисио Почеттино. Аргентинец не смог ничего показать в ПСЖ, но в Англии до сих пор ценят его талант. Кроме того, у него хорошие отношения с рядом игроков сборной Англии (Кейн, Дайер и т.д.). Маурисио сам подлил масла в огонь слухов, придя посмотреть матч против немцев на Уэмбли. Второй вариант – Брендан Роджерс. Даже нынешнее последнее место Лестера в АПЛ не испортило впечатление о 49-летнем специалисте.

Англия и Германия расписали ничью в перестрелке с шестью голами и феерическим камбэком "трех львов"