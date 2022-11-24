Португалія стартує на Мундіалі поєдинком проти Гани. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.

Зустріч, яка буде першою для Кріштіану Роналду на його останньому ЧС, розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

Португалія – Гана: анонс матчу ЧС-2022 – Роналду проти натуралізованих зірок топ-ліг

Стартові склади команд на матч Португалія – Гана:

Португалія: Д. Кошта – Геррейро, Перейра, Діаш, Канселу – Невеш – Фернандеш, Б. Сілва – Феліш, Роналду, Отавіо.

Гана: Аті-Зіджі – Баба, Салісу, Амарті, Джіку, Сейду – Айю, Самед, Партей, Кудус – Вільямс.